В Дагестане женщина заразилась ботулизмом после похода к косметологу

Поход за красотой закончился плачевно для жительницы Махачкалы. Женщина заразилась ботулизмом при посещении косметолога.

По информации управления Роспотребнадзора по Дагестану, пострадавшей делали инъекции для коррекции морщин. Для этого специалист использовала незарегистрированный в России препарат.

Через несколько дней после процедуры пациентка почувствовала недомогание: появились головокружение, слабость в ногах, затрудненное дыхание, и даже ухудшилось зрение. Женщину госпитализировали.

Работа косметологического кабинета приостановлена. В деталях происшествия разбираются правоохранители.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России под особый контроль хотят взять выдачу сертификатов косметологам.