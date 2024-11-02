В Дагестане женщина заразилась ботулизмом после похода к косметологу

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Пострадавшей делали инъекции незарегистрированным в России препаратом.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Guillaume Bonnefont; 5-tv.ru

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Поход за красотой закончился плачевно для жительницы Махачкалы. Женщина заразилась ботулизмом при посещении косметолога.

По информации управления Роспотребнадзора по Дагестану, пострадавшей делали инъекции для коррекции морщин. Для этого специалист использовала незарегистрированный в России препарат.

Через несколько дней после процедуры пациентка почувствовала недомогание: появились головокружение, слабость в ногах, затрудненное дыхание, и даже ухудшилось зрение. Женщину госпитализировали.

Работа косметологического кабинета приостановлена. В деталях происшествия разбираются правоохранители.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России под особый контроль хотят взять выдачу сертификатов косметологам.

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