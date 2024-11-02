Мирный житель Белгородской области получил ранение в результате атаки ВСУ

Мирный житель села Ясные Зори Белгородского района получил ранение в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Мужчина находился за рулем легкового автомобиля, когда в его транспортное средство прилетел дрон-камикадзе. Ему удалось спастись. Машина сгорела до состояния, не подлежащего ремонту.

Пострадавший получил ряд тяжелых травм. Его госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение с баротравмой и многочисленными ожогами После оказания первой помощи, пострадавшего пренаправили в профильную больницу.

«Бригада СМП транспортирует его в областную клиническую больницу для прохождения дальнейшего лечения», — сообщил Гладков.

Также известно, что в городе Шебекино семь легковых автомобилей были задеты осколками от дронов. На данный момент информация о пострадавших отсутствует. На месте работают специалисты экстренных служб.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что силы ПВО уничтожили за ночь 24 беспилотника ВСУ над территорией РФ.