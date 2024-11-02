Мирный житель Белгородской области получил ранение в результате атаки ВСУ

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 2 0

В момент удара дроном-камикадзе пострадавший находился за рулем транспортного средства.

Мирный житель Белгородской области получил ранение в результате атаки ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мирный житель села Ясные Зори Белгородского района получил ранение в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Мужчина находился за рулем легкового автомобиля, когда в его транспортное средство прилетел дрон-камикадзе. Ему удалось спастись. Машина сгорела до состояния, не подлежащего ремонту.

Пострадавший получил ряд тяжелых травм. Его госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение с баротравмой и многочисленными ожогами После оказания первой помощи, пострадавшего пренаправили в профильную больницу.

«Бригада СМП транспортирует его в областную клиническую больницу для прохождения дальнейшего лечения», — сообщил Гладков.

Также известно, что в городе Шебекино семь легковых автомобилей были задеты осколками от дронов. На данный момент информация о пострадавших отсутствует. На месте работают специалисты экстренных служб.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что силы ПВО уничтожили за ночь 24 беспилотника ВСУ над территорией РФ.

Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
97.44
0.42 105.84
0.32
Зеленый свет шести знакам: гороскоп на ноябрь 2024

Последние новости

16:28
Собянин рассказал, какие путепроводы через железную дорогу построят в Москве
16:10
Помогавший ВС РФ американец поделился фото с подконтрольных Украине территорий
15:53
Не смогли разбудить: 4-летний ребенок умер во время тихого часа в детском саду
15:37
Расчеты РСЗО «Град» разгромили позиции ВСУ под Угледаром
15:25
Мирный житель Белгородской области получил ранение в результате атаки ВСУ
15:08
Магнитная буря и полярное сияние: на Солнце произошла многоуровневая вспышка

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2024
Темная сторона голливудской милашки: шокирующие скандалы Энн Хэтэуэй
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака