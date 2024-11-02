Не смогли разбудить: 4-летний ребенок умер во время тихого часа в детском саду

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 7 0

В детском саду в Подмосковье во время тихого часа умер ребенок

Не смогли разбудить: 4-летний ребенок умер во время тихого часа в детском саду

Фото: © РИА Новости/Александр Кожохин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ранее мальчик не жаловался на плохое самочувствие.

Четырехлетний ребенок умер во время тихого часа в частном детском саду в Красногорске. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

«После тихого часа, когда все дети уже проснулись, воспитательница подошла к кровати мальчика, чтобы разбудить его, но не смогла этого сделать», — рассказал источник.

Воспитатель вызвала скорую помощь, но помочь ребенку медикам уже не удалось. Сообщается, что мальчик не жаловался на самочувствие, а когда пришел в детский сад, был в хорошем настроении.

Причины смерти ребенка еще предстоит выяснить специалистам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что петербурженка умерла после липосакции в известном центре пластической хирургии. Точная причина смерти женщины еще не установлена, попытки реанимировать ее в клинике оказались тщетными.

Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
97.44
0.42 105.84
0.32
Зеленый свет шести знакам: гороскоп на ноябрь 2024

Последние новости

16:28
Собянин рассказал, какие путепроводы через железную дорогу построят в Москве
16:10
Помогавший ВС РФ американец поделился фото с подконтрольных Украине территорий
15:53
Не смогли разбудить: 4-летний ребенок умер во время тихого часа в детском саду
15:37
Расчеты РСЗО «Град» разгромили позиции ВСУ под Угледаром
15:25
Мирный житель Белгородской области получил ранение в результате атаки ВСУ
15:08
Магнитная буря и полярное сияние: на Солнце произошла многоуровневая вспышка

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2024
Темная сторона голливудской милашки: шокирующие скандалы Энн Хэтэуэй
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака