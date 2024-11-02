Магнитная буря и полярное сияние: на Солнце произошла многоуровневая вспышка

Ученые считают, что влияние на людей будет минимальное.

Одна из самых загадочных вспышек произошла на Солнце. По словам астрономов, она то переходила к высшему классу, то показывала падение энергии. Поэтому некоторые говорят даже о четырех вспышках.

Обычно такие явления сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Ее облака могут провоцировать на Земле магнитные бури. Как ожидается, солнечное вещество дойдет до Земли утром 4 ноября. Но вероятнее всего его влияния мы не ощутим.

Впрочем, по словам, ученых, усиление магнитных бурь в ближайшие пять дней возможно, как и появление полярных сияний.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, могут ли вспышки сверхновых звезд спровоцировать рак и мутации.