Влияют на ДНК: могут ли вспышки сверхновых звезд спровоцировать рак и мутации

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 34 0

Ученый Павлов: вспышки сверхновых звезд повышают риск рака и мутаций

Влияют на ДНК: могут ли вспышки сверхновых звезд спровоцировать рак и мутации

Фото: www.globallookpress.com/Chandra X-Ray Observatory Center

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Российские ученые выдвинули новую теорию.

Российские исследователи в Физико-техническом институте им А. Ф. Иоффе разработали теорию, согласно которой вспышки сверхновых звезд способны вызвать рак и мутации у людей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на одного из авторов гипотезы, старшего научного сотрудника лаборатории масс-спектрометрии ФТИ РАН Анатолия Павлова.

Ученые выдвигают предположения о частицах высокой энергии, которые способствуют образованию радиоактивного изотопа углерода С-14. Он расходится по биосфере и накапливается в организме человека.

«К примеру, если радионуклид встраивается в молекулы ДНК, то при своем распаде он может нарушать структуру генетических молекул. Это может спровоцировать неправильное развитие клеток. Такие ошибки могут стать причиной онкологии, наследственных патологий или мутаций», — отметил Павлов.

Также эксперт объяснил, что у углерода С-14 период полураспада длится около 5700 лет. Рост количества данного изотопа в организме человека, спровоцированный увеличением в окрестностях Земли частиц, увеличивает угрозу развития страшных болезней.

Ранее 5-tv.ru писал, что космонавт Александр Гребенкин вернулся на Землю. Он провел в космической командировке 235 суток.

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