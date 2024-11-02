Дочь Лидии Ильиной назвала место и время прощания с актрисой

Она умерла 1 ноября на 78-м году жизни.

Прощание с актрисой Лидией Ильиной состоится 5 ноября в 11:00 часов. Об этом сообщила дочь артистки Екатерина в разговоре с 5-tv.ru.

«Будет прощание в морге Красковской больнице на улице Карла Маркса, Люберецкий район в 11 часов», — сказала дочь артистки.

После отпевания артистку похоронят на Ново-Люберецком кладбище. Попрощаться с Лидией Ильиной могут любые желающие.

Актриса Лидия Ильина умерла 1 ноября на 78-м году жизни. Причина смерти не называется. На протяжении многих лет она работала в ТЮЗе и преподавала в школе актерское мастерство.

Узнаваемость Лидия Викторовна получила уже в зрелом возрасте, начав активно сниматься после 2010 года. Она знакома зрителям ролями в сериалах «Тест на беременность» и «Склифосовский», где воплощала образы мам и бабушек.

Также она снималась в сериалах «Реальные пацаны», «Интерны», «Чикатило», «Вампиры средней полосы», «Универ. Десять лет спустя» и многих других. Последней работой актрисы стал сериал «Галя, у нас отмена».

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