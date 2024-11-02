«Низкий уровень IQ»: Трамп заявил о неспособности Харрис вести переговоры с Россией и Китаем

Республиканец считает соперницу некомпетентным политиком.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп уверен, что его оппонентке Камале Харрис не под силу вести переговоры с Россией и Китаем. Об этом республиканец заявил на своем митинге в городе Милуоки, штат Висконсин.

«Доверили бы вы Харрис говорить с Россией или Китаем о ядерной войне? Не думаю. Доверили бы вы ей выводить нас из экономического кризиса? Не думаю», — заявил Трамп.

Он объяснил свое заявление: по словам республиканца, нет ничего опаснее, чем наделить огромной властью «очень слабого и некомпетентного человека с чрезвычайно низким уровнем IQ».

Выборы президента США 2024

Выборы на пост главы американского государства должны состояться 5 ноября 2024 года. Действующий президент США Джо Байден 21 июля объявил о добровольном выходе из предвыборной гонки, предложив выдвинуть от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис.

Главный противник Байдена, республиканец Дональд Трамп, обрадовался этой новости, заявив, что обойти Харрис ему будет гораздо проще.

Ранее 5-tv.ru писал, что на кампании кандидатов в президенты США потрачено свыше 14,7 миллиардов долларов.