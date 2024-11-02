Собянин объяснил, как программа реновации помогает сокращать углеродный след

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 26 0

Благодаря сокращению энергопотребления углеродный след за 30 лет уменьшится на 32 миллиона тонн углекислого газа.

Собянин объяснил, как программа реновации помогает сокращать углеродный след

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Обновление жилого фонда по программе реновации сокращает углеродный след столицы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Собянин.

«Новые дома проектируются с использованием современных конструктивных решений. Усовершенствованы инженерные системы и тепловая защита зданий», — отметил мэр Москвы.

Исследования показывают, что, по сравнению со старым жильем, новостройки потребляют вдвое меньше энергии. Сокращение энергопотребления в рамках программы реновации равноценно снижению углеродного следа на 32 миллиона тонн углекислого газа за 30 лет.

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Собянин объяснил, как программа реновации помогает сокращать углеродный след

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