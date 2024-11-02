В роли князя Потемкина: Чернышев впервые вышел на лед после смерти Заворотнюк

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 0

Петр Чернышев впервые вышел на лед после смерти супруги Анастасии Заворотнюк

В роли князя Потемкина: Чернышев впервые вышел на лед после смерти Заворотнюк

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

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Артистка ушла из жизни в мае текущего года из-за тяжелой болезни.

Фигурист Петр Чернышев впервые после смерти супруги актрисы Анастасии Заворотнюк вышел на лед. Об этом сообщило издание KP.RU

Спортсмен принял участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе 2.0». Чернышев блистал на сцене арены «Мегаспорт» в роли князя Потемкина. Несмотря на отсутствие профессиональной деятельности более пяти месяцев, Петр показал отличную физическую подготовку.

Его партнером стала сама организатор представления. Помимо них в нем также приняли участие многие известные фигуристы: Камила Валиева, Никита Кацалапов, Виктория Синицина, Максим Ковтун и другие.

Петр Чернышев временно ушел с ледовой арены после личной трагедии. В мае текущего года не стало его супруги актрисы Анастасии Заворотнюк, известной многим по роли Вики из сериала «Моя прекрасная няня». Ее жизнь оборвалась из-за онкологии.

На протяжении многих лет Чернышев поддерживал любимую в нелегкой борьбе и всегда был рядом. Утрата Заворотнюк стала для него невыносимым ударом, после которого потребовалось немало времени на восстановление.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что дочь Заворотнюк показала редкие кадры с младшей сестрой.

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