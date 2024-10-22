«Будь самой счастливой»: дочь Заворотнюк показала редкие кадры с младшей сестрой

Вскоре после рождения малышки актриса узнала о своем страшном диагнозе и уже не смогла полностью насладиться материнством.

Младшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк по имени Мила отметила свой шестой день рождения. Редкими кадрами с ребенком поделилась в личном блоге старшая наследница покойной артистки — Анна.

«Будь самой счастливой», — подписала видео с Милой 28-летня сестра.

На кадрах можно увидеть девочку с белокурыми волосами в пышном розовом платье, которая пытается самостоятельно разрезать свой праздничный тортик и старательно выбирает себе лучшие части сладкого угощения.

Лица девочки при этом не видно. Судя по всему, семья старается по-максимум оградить ребенка от глаз общественности.

Мила — младшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк и фигуриста Павла Чернышева, появившаяся на свет в 2018 году. Вскоре после ее рождения артистка узнала о своем страшном диагнозе — рак мозга.

Всего у артистки трое детей: Анну и Майкла актриса родила в браке с предпринимателем Дмитрием Стрюковым.

Заворотнюк умерла в ночь с 29 на 30 мая. Актрисе было 53 года. Пять лет звезда сериала «Моя прекрасная няня» мужественно боролась с опухолью головного мозга, но тщетно. Знаменитость похоронили 1 июня на Аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдовец Заворотнюк впервые появился на публике после ее смерти. Фигурист посетил премьеру ледового шоу Татьяны Навки.

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