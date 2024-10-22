«Будь самой счастливой»: дочь Заворотнюк показала редкие кадры с младшей сестрой

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 49 0

Дочь Заворотнюк показала кадры с празднования шестилетия младшей сестры

Фото, видео: Instagram*/anna_zavorotnyuk; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вскоре после рождения малышки актриса узнала о своем страшном диагнозе и уже не смогла полностью насладиться материнством.

Младшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк по имени Мила отметила свой шестой день рождения. Редкими кадрами с ребенком поделилась в личном блоге старшая наследница покойной артистки — Анна.

«Будь самой счастливой», — подписала видео с Милой 28-летня сестра.

На кадрах можно увидеть девочку с белокурыми волосами в пышном розовом платье, которая пытается самостоятельно разрезать свой праздничный тортик и старательно выбирает себе лучшие части сладкого угощения.

Лица девочки при этом не видно. Судя по всему, семья старается по-максимум оградить ребенка от глаз общественности.

Мила — младшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк и фигуриста Павла Чернышева, появившаяся на свет в 2018 году. Вскоре после ее рождения артистка узнала о своем страшном диагнозе — рак мозга.

Всего у артистки трое детей: Анну и Майкла актриса родила в браке с предпринимателем Дмитрием Стрюковым.

Заворотнюк умерла в ночь с 29 на 30 мая. Актрисе было 53 года. Пять лет звезда сериала «Моя прекрасная няня» мужественно боролась с опухолью головного мозга, но тщетно. Знаменитость похоронили 1 июня на Аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что  вдовец Заворотнюк впервые появился на публике после ее смерти. Фигурист посетил премьеру ледового шоу Татьяны Навки.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+9° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
96.09
-0.33 104.40
-0.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:45
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем
15:30
Илон Маск предрек обострение конфликта на Украине
15:19
Зоологи из Москвы прилетели на Камчатку ради спасения осиротевшего медвежонка
15:10
«Будь самой счастливой»: дочь Заворотнюк показала редкие кадры с младшей сестрой
15:03
Свыше 340 боевиков и три БМП Bradley: успехи ВС РФ в Курской области за сутки
14:54
Сразу три группы: 60 малышей заразились сальмонеллезом в детском саду в Петербурге

Сейчас читают

Шесть признаков, которые говорят, что у вас яд в организме
Два льва в хрущевке: трагическая история советской семьи, державшей хищников в своей квартире
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро
Униженные и оскорбленные: в РФ отметили День защиты мужской нервной системы от насилия женщин

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака