Стали известны новые детали освобождения Селидова. Ключевую роль сыграл отвлекающий маневр наших войск. Об этом рассказали сами бойцы, которые зачищали город. Штурм был настолько стремительным, что противнику не помогла даже заранее подготовленная эшелонированная оборона. Подробности у корреспондента «Известий» Александра Сафиулина.

Теперь известно точно — к обороне Селидова ВСУ тщательно готовились не один день. Но она просто рухнула, не выдержала напора наших войск. Враги оборудовали позиции на первых этажах жилых домов, рыли окопы, заливали их бетоном. Подступы к городу тщательно минировали.

«Разбросано очень много „Лепестков“, и они были заранее перекрашены в черные цвета, то есть на фоне грязи их просто не видно. Бойцы не видели, на что наступали», — рассказал санитар-инструктор 443-го полка группировки войск «Центр» Сергей Титов.

Преграду смогли преодолеть. С укреплениями было сложнее, но бойцы нашли решение — одну из ключевых ролей в сражении за город сыграло использование огнеметов.

«Наш противник очень долго готовился, у них укрепы хорошо сооруженные. Каждый день применяли огнемет, каждый день. Если засел хороший пулеметчик, его выгнать очень сложно будет. Если применить огнемет — или получит поражение, или убежит», — уточнил командир взвода РХБЗ 443-го полка группировки войск «Центр» Урумбаев Зафарбек.

Выстрел из реактивного пехотного огнемета деморализует врага. Сопротивление при попадании такого снаряда бесполезно. Глядя на последствия, противник просто покидал свои позиции — бетонные доты, сложно сооруженные огневые точки. Но и без хитрости и смекалки тоже не обошлось. Дмитрий Чеботарь после сражения за Селидово представлен к званию Героя России.

«Мы у противника оказались в тылу, где он пополнял БК. Слева тогда, по левому фронту, тогда был такой отвлекающий маневр. Дымовая завеса. Мы пешочком, по двойкам, по тройкам просачивались, не занимали каждый дом, основные перекрестки занимали», — уточнил он.

Закреплялись. ВСУ, отвлеченные боем с соседним флангом, даже не заметили, как к ним в тыл пробралась целая рота наших штурмовиков.

«Противник этого даже не ждал, он до последнего не знал, что мы здесь уже, пока мы флаг не повесили и «Казака» не подбили. Они подъехали к многоэтажке, цинки достают: «О, сейчас мы зарядимся!» Ага, «одноразку» в окно увидели: «Да ну, они уже здесь?» — дополнил боец.

Дмитрий — любитель нестандартных ходов. Проявил себя еще при штурме поселка Бердычи, тогда еще командир взвода со своими бойцами отбил три опорника, которые держали элитные бойцы 47-й бригады ВСУ «Магура» — после таких подразделений всегда остается много интересного оружия.

«В результате самоубийственных атак ВСУ на канадской технике типа „Рошель“ пытались заскочить в наши боевые порядки, были уничтожены, и нами были приобретены такие трофейные пулеметы типа "Браунинг" бельгийского производства, 12,7 калибр, также канадские винтовки штурмовые типа М-16», — уточнил командир штурмового батальона 443-го полка Андрей Чувашов.

Коллиматор на винтовке не приобрести гражданскому — поставки идут только в армию США и силы НАТО. По данным разведки, 433-му полку в Селидове противостояла элитная 15-я бригада Нацгвардии Украины «Кара-Даг», но сдержать натиск наших сил не смогла — отступила.

Кадры с улиц города подтверждают — враг покинул его стремительно. Большинство зданий целы, где-то разбиты окна.

Наше наступление продолжается. Впереди у штурмовиков новые непростые задачи и вызовы, к которым они уже вовсю готовятся.