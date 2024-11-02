«Больше не нужны»: Захарова объяснила решении Праги разрешить чехам вступать в ВСУ

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 0

Захарова: президенту Чехии не нужны граждане, которым он разрешил вступить в ВСУ

«Больше не нужны»: Захарова объяснила решении Праги разрешить чехам вступать в ВСУ

Фото: Julia Demaree Nikhinson/ТАСС

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Заявку на вступление в ряды боевиков подали уже 180 человек.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что президент Чехии Петр Павел не нуждается в своих гражданах, которым он разрешил вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом она эксклюзивно сказала 5-tv.ru.

Петр Павел дал одобрение на присоединение 66 человек своего государства к рядам боевиков. Захарова считает это решение в корне неверным. Фактически, президент Чехии одобрил убийство подведомственных ему людей.

«Видимо, они больше Петру не нужны», — сказала Захарова.

Изначально разрешение просили 180 человек, но большая часть получила отказ. При этом отмечается, что многие граждане Чехии все равно уезжают на Украину, несмотря на отсутствие одобрения заявки, потому сложно назвать точное число тех, кто уже служит во благо киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Лавров назвал причину потери Украиной территорий.

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