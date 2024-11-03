Квартиру родителей Ирины Болгар в центре Петербурга выставили на продажу

Квартиру родителей Ирины Болгар, объявившей себя матерью троих детей предпринимателя и основателя Telegram Павла Дурова, выставили на продажу. Об этом пишет KP.RU.

Уточняется, что речь идет о той самой трехкомнатной квартире в центре Петербурга на Васильевском острове, за которую больше 15 лет судились Ирина Болгар и ее мать. Жилье площадью 96,2 квадратных метра оценили в 18 миллионов рублей.

В объявлении, опубликованном агентством недвижимости, говорится, что квартира в чистом виде, но требует косметического ремонта. Из особых достоинств — балкон, центральное горячее водоснабжение, раздельный санузел, большая прихожая, две вместительные кладовые комнаты.

По данным издания, именно в этой квартире родилась и выросла Ирина Болгар. В 2009 году ее родители развелись, после чего отец девушки Владимир Болгар завел новую семью и начал судиться за квартиру. Даже после его смерти дележ жилплощади не прекратился, так как мужчина успел прописать на нее сына от новой жены. Именно он сегодня продолжается судиться за квартиру с Ириной и ее младшей сестрой Мариной.

К слову, Марина по-прежнему живет в Северной столице и работает психологом в образовательном учреждении. Как выяснили журналисты, в течение последних нескольких лет она продавала обстановку из квартиры на Васильевском острове, избавившись от стиральной машины, кухонной мебели, комодов и полутораспальных кроватей из их общей с сестрой комнаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Болгар заблокировала свою родную сестру Марину в социальных сетях и не приехала на похороны матери, умершей год назад.

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