«Закончил съемки»: Константин Хабенский попрощался с бородой

Артист сыграл неординарного детектива в проекте.

Знаменитый актер Константин Хабенский завершил съемки в продолжении популярного сериала «Метод» и наконец-то смог избавиться от бороды. Веселым видео на странице в социальной сети поделилась супруга артиста Ольга Литвинова.

Работа над первым сезоном «Метода» стартовала более десяти лет назад. Проект быстро полюбился зрителям, а затем было решено продлить ленту на второй и третий сезон. Премьера продолжения должна состояться в следующем году.

Константин Хабенский в многосерийном фильме играет главную роль — необычного следователя Родиона Меглина. Вместе с напарницей Есенией Стекловой детектив ловит опасных преступников с помощью загадочной методики.

Образ неординарного «охотника на маньяков» всегда дополняла визитная карточка героя — густая борода. Теперь же, после того как работа над третьим сезоном подошла к концу, актер смог торжественно от нее избавиться.

Ольга Литвинова заняла процесс на камеру, стоя в ванне вместе с мужем и повторяя главные реплики сериала «Что ты видишь?» и «Что ты чувствуешь?».

«Закончил съемки в третьем сезоне «Метода», — поделился Хабенский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Константин Хабенский справляется с болью после утраты первой жены.

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