Молодой муж радует в постели: 51-летняя Хайди Клум раскрыла тайны личной жизни

Благодаря утехам у звезды нет болей в спине и коленях.

Супермодель Хайди Клум довольна сексом с возлюбленным Томом Каултисом. Об этом сообщил DailyMail.

«У меня нет болей в спине и коленях, и у меня есть муж», — начала 51-летняя звезда.

Потом она перешла с намеков на откровения и заявила, что их сексуальная жизнь очень хороша. Тому 31 год, он младше Хайди на 20 лет. Несмотря на это, они в браке уже на протяжении пяти лет.

Супермодель заявила, что пример их пары демонстрирует отсутствие преград в виде возрастных рамок при наличии любви. Также она отметила, что огорчается, когда слышит как называют ее возлюбленного. По мнению Клум, он для нее не «мальчик-игрушка», а полноценный партнер.

Звезда славится не только своими заслугами в карьере и нестандартным романом, но и любовью к откровенным нарядам. Она не раз попадала в поле зрения фанатов в полуобнаженном виде. В сети с завидной периодичностью появляются кадры с Хайди Клум в нижнем белье, или в одежде, в которой декольте доходит до пупка.

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