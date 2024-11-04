Украинцам пригрозили тюремным сроком за незаконное хранение дров

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

«Страна.ua»: украинцам может грозить срок за хранение дров без документов

Украинцам пригрозили тюремным сроком за незаконное хранение дров

Фото: www.globallookpress.com/Helmut Meyer zur Capellen

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Новый закон был принят Верховной радой и отправлен на подпись Зеленскому.

Гражданам Украины может грозить уголовная ответственность за хранение дров без документов. Соответствующий закон был принят Верховной радой и ждет подписания президентом* Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Украинцы могут попасть в тюрьму за хранение дров без документов об их происхождении», — говорится в Telegram-канале издания.

В случае подписания закона Зеленским наказание за незаконное хранение дров может составлять от пяти до семи лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что Минобороны Украины намерено привлечь женщин, ветеранов, а также имеющих инвалидность граждан Украины, в том числе пострадавших в результате детонации взрывоопасных предметов, к работе саперов в зоне ведения боевых действий.

Решение было принято в рамках предоставления равных возможностей разным категориям населения, в том числе при трудоустройстве в сфере работы со взрывными устройствами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев усиливает мобилизацию, чтобы затыкать дыры в обороне. В планах призвать еще минимум 160 тысяч человек и это только начало. При этом в армию уже забрали больше миллиона человек. Сколько погибло — неизвестно. По американским данным, от 200 до 800 тысяч.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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