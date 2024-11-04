«Верный зритель»: Арзамасова посетила шоу Авербуха вместе с сыном

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 31 0

Актриса Елизавета Арзамасова вместе с сыном Львом посетила ледовое шоу супруга

«Верный зритель»: Арзамасова посетила шоу Авербуха вместе с сыном

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Трехлетний мальчик не сводил глаз с происходящего на льду.

Актриса Елизавета Арзамасова вместе с сыном посетили премьеру ледового шоу главы семейства, фигуриста Ильи Авербуха. Об этом она сообщила в соцсетях.

Арзамасова опубликовала видео, на котором вместе с сыном Львом сидит в зрительном зале и наблюдает за происходящем на катке.

«Самый верный зритель», — подписала кадр актриса.

Трехлетний Лева, как его мило называют родители, не сводил глаз со льда. Позднее Арзамасова добавила в соцсетях, что ее сыну очень понравилось выступление папы. Подписчики актрисы заметили, что сын очень похож на нее, такой же артистичный и милый.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Елизаветы Арзамасовой Лев посетил ее выступление в театре. Трехлетний мальчик периодически звал свою маму, чем очень умилял сидевших рядом зрителей. Арзамасова слышала крики сына, однако из образа не выходила. В этот вечер она играла главную роль в постановке «Золушка». Позднее актриса написала, что ее сын самый внимательный зритель.

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