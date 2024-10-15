«Самый внимательный зритель»: сын Арзамасовой посетил ее выступления в театре

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 18 0

Поведение сына Арзамасовой в театре умилило зрителей

«Самый внимательный зритель»: сын Арзамасовой посетил ее выступления в театре

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Трехлетний мальчик периодически звал свою маму, чем очень умилял сидевших рядом зрителей.

Актриса Елизавета Арзамасова взяла на свой спектакль трехлетнего сына. Он наблюдал за выступлением мамы из зрительного зала. Об этом пишет 7Дней.ru.

По информации издания, зрители очень умилялись, что трехлетний мальчик вел себя крайне воспитанно, однако периодически вскрикивал: «Мама!». Арзамасова слышала крики сына, однако из образа не выходила. В этот вечер она играла главную роль в постановке «Золушка».

«То самое чувство, когда детский голос из зала кричит „мама“, и это твой сын. Мой самый внимательный зритель!» — поделилась звезда сериала «Папины дочки».

В августе у Арзамасовой и ее супруга — тренера Ильи Авербуха — родилась дочь Лия, однако долго в декретном отпуске актриса задерживаться не стала. Уже через месяц после родов она вернулась к работе и сейчас активно снимается в новых проектах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илья Авербух поделился мечтой о будущем его маленькой дочери. Он планирует сделать из малышки олимпийскую чемпионку.

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