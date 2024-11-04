В Балашихе пропал актер Дмитрий Савостин

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 5 410 0

Мужчину не могут найти с сентября.

В Балашихе пропал актер Дмитрий Савостин

Фото: Кадр из сериала «Пятницкий. Глава вторая», 2012 г.

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Актер Дмитрий Савостин пропал без вести в подмосковной Балашихе. Как сообщает teleprogramma.org, 34-летнего актера ищет полиция и добровольцы.

Савостин пропал еще в начале осени. 14 сентября он вышел из дома с рюкзаком на плечах и после этого его никто не видел. Родные обратились к правоохранителям, но поиски ведутся уже на протяжении полутора месяцев, а найти его так и не удается.

Дмитрий Савостин родился и вырос в городе Железногорск Красноярского края. Мальчик с детства мечтал стать актером, поэтому после школы отправился в Москву. Он отучился в Московском государственном университете культуры и искусств. Поначалу молодому сибиряку везло. Он участвовал в нескольких успешных проектах в 2010 годах, сериале «Пятницкий» и других, в 2020 получил роль в фильме Тимофея Харкевича «Наваждение».

Но удача — штука невечная. Последние несколько лет актеру явно не везло. Он постоянно ходил на кастинги, но проку от этого практически не было. Как сообщают друзья, Савостин брался за любую работу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пятилетний мальчик пропал в Кировской области.

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