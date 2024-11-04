По мнению Лондона, в третьем Украинском фронте Красной армии был на 70% «украинским».

Вице-премьер Сербии Александр Вулин опроверг заявление посла Великобритании Эдварда Фергюсона о том, что преимущественно украинцы освободили Югославию во время Второй мировой войны. Слова сербского политика приводит его пресс-служба.

«Не знаю, как посол Фергюсон высчитал, сколько было украинцев или русских в рядах Красной Армии в ходе освобождения Белграда, но знаю, что никто не считал, сколько было пилотов англичан, шотландцев, ирландцев или валлийцев в сотнях бомбардировщиков, которые на Пасху 1944 года бомбили Сербию и убили несколько тысяч сербов», — сказал он.

В то же время, продолжил Вулин, в Белграде не подсчитывали, к каким нациям принадлежали британские пилоты, которые наносили удары по Сербии в 1999 году опять же на Пасху.

На днях посол Фергюсон опубликовал в блоге МИД Британии авторский текст. В нем он заявил, что третий Украинский фронт Красной армии состоял на 70% из украинцев.

Историческая почтовая марка к 20-летию освобождения Югославии, Белграда от нацистов. Фото: www.globallookpress.com/ H.-D. Falkenstein

На это заявление также отреагировали и в посольстве России. В частности, в ведомстве заявили о намеренных, но безуспешных попытках Фергюсона принизить роль советских воинов в операции по освобождению Сербии во Второй мировой войне и исказить историческую правду. Британскому послу посоветовали «опомниться» и перестать злонамеренно искажать канвы событий прошлого, причин, итогов и уроков тех событий.

Следует подчеркнуть, что в центре бывшей югославской (а ныне сербской) столицы Белграда стоит мемориал павшим при освобождении города 2 953 бойцам Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) и 940 солдатам и офицерам Красной армии.

Прежде сообщалось, что гражданин Сербии стал командиром российских штурмовиков в зоне СВО. Он переехал в РФ еще до спецоперации. И долго не раздумывал, когда появилась возможность заключить контракт с Минобороны и поехать в Донбасс. Теперь его позывной «Серб».

«В Сербии, Югославию когда бомбили, русские помогали нам в то время. Каким-то образом долг возвращаем», — подчеркнул он.

Четверть века назад Борис встал на защиту Отечества. Теперь с оружием в руках обороняет жителей, можно сказать, второй родины. Колоссальный боевой опыт передает новобранцам.

Ранее 5-tv.ru писал, что Белград стойко намерен защитить притесняемых сербов в Косово. Власти планируют избежать войны, приняв меры по социальной поддержке граждан.