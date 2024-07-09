«Долг возвращаем»: как гражданин Сербии стал командиром российских штурмовиков в зоне СВО

Эфирная новость 376 0

Гражданин Сербии стал командиром российских штурмовиков в зоне СВО

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

После начала спецоперации «Серб» подписал контракт с Министерством обороны РФ.

Командиром одного из лучших российских штурмовых подразделений в Центральном военном округе является гражданин Сербии. Он переехал в РФ еще до спецоперации. И долго не раздумывал, когда появилась возможность заключить контракт с Минобороны и поехать в Донбасс.

Корреспондент «Известий» Даниил Левин пообщался с героем, для которого борьба с неонацистами стала целью номер один.

Передовые отряды штурмуют позиции ВСУ. С воздуха координирует работу разведка, следят за перемещением противника и корректируют работу артиллерии.

Уверенный голос за кадром — командира штурмовиков с позывным «Серб». У него нашивка с флагом родной страны. В Россию Борис переехал несколько лет назад. Выучил язык, получил гражданство, создал семью. Но с началом СВО «Серб» подписал контракт с Министерством обороны.

«Разговариваю на русском, но, естественно, с акцентом. Некоторые слова там никто не понимает. Но коллектив, постоянно вместе, понимаем друг друга без слов. В Сербии, Югославию когда бомбили, русские помогали нам в то время. Каким-то образом долг возвращаем», — говорит боец.

Четверть века назад Борис встал на защиту Отечества. Теперь с оружием в руках обороняет жителей, можно сказать, второй родины. Колоссальный боевой опыт передает новобранцам. Его рота считается лучшей среди штурмовых в Центральном военном округе. «Серб» с подчиненными — одними из первых заходили в Очеретино, Авдеевку.

«Не совершает никогда ошибок. Он думает, я думаю, что на два шага, на три вперед. И он делает правильные команды, достойные для боя, для всего, чтобы не было никаких потерь, ничего, чтобы мы достигли цели!» — говорит стрелок штурмовой роты мотострелковой бригады группировки войск «Центр» с позывным «Край».

После успешного выполнения очередной боевой задачи подразделение «Серба» отдыхает и это время используют для подготовки к новым штурмам.

Тема:
Спецоперация
10 июл
«Панцирь С-1» уничтожает вражеские «птички». Лучшее видео из зоны СВО
10 июл
Штурмовики Су-25 ударили по «опорнику» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
10 июл
Саграда, Бранимир и группа 25/17 приехали в расположение «Эспаньолы»
9 июл
Армия России нанесла высокоточный удар по месту совещания командования ВСУ
9 июл
Изложил позиции: Орбан написал Евросоюзу письмо после встреч с Путиным и Зеленским
9 июл
Российские войска освободили населенный пункт Яснобродовка в ДНР
9 июл
«Посмотрел правде в глаза»: Зеленский начал склоняться к мирному диалогу с Россией
9 июл
«Уходит глубоко и равняет»: как российские «Тюльпаны» уничтожают позиции противника в зоне СВО
9 июл
Антонов о реакции США на попадание украинской ракеты в больницу Киева: «Лицемерно умалчивают»
9 июл
Силы ПВО уничтожили около 40 украинских дронов над пятью регионами РФ
+21° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
88.00
-0.17 95.34
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:00
«Панцирь С-1» уничтожает вражеские «птички». Лучшее видео из зоны СВО
6:36
«Только во благо»: Виктория Боня поддержала Алсу после измены мужа
6:18
Встреча вне реальности: что принесет миру саммит НАТО в Вашингтоне
6:00
Штурмовики Су-25 ударили по «опорнику» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:38
Спустя семь лет брака: звезда «Аквамена» Джейсон Момоа развелся с Лизой Боне
5:16
Друзья человека: какие эмоции могут испытывать животные

Сейчас читают

Мясо откуда - от верблюда: на прилавках рынков может появиться верблюжатина
«Макрон осуществил очень эффективную манипуляцию»: как выборы привели Францию к параличу
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака