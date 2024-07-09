«Долг возвращаем»: как гражданин Сербии стал командиром российских штурмовиков в зоне СВО

После начала спецоперации «Серб» подписал контракт с Министерством обороны РФ.

Командиром одного из лучших российских штурмовых подразделений в Центральном военном округе является гражданин Сербии. Он переехал в РФ еще до спецоперации. И долго не раздумывал, когда появилась возможность заключить контракт с Минобороны и поехать в Донбасс.

Корреспондент «Известий» Даниил Левин пообщался с героем, для которого борьба с неонацистами стала целью номер один.

Передовые отряды штурмуют позиции ВСУ. С воздуха координирует работу разведка, следят за перемещением противника и корректируют работу артиллерии.

Уверенный голос за кадром — командира штурмовиков с позывным «Серб». У него нашивка с флагом родной страны. В Россию Борис переехал несколько лет назад. Выучил язык, получил гражданство, создал семью. Но с началом СВО «Серб» подписал контракт с Министерством обороны.

«Разговариваю на русском, но, естественно, с акцентом. Некоторые слова там никто не понимает. Но коллектив, постоянно вместе, понимаем друг друга без слов. В Сербии, Югославию когда бомбили, русские помогали нам в то время. Каким-то образом долг возвращаем», — говорит боец.

Четверть века назад Борис встал на защиту Отечества. Теперь с оружием в руках обороняет жителей, можно сказать, второй родины. Колоссальный боевой опыт передает новобранцам. Его рота считается лучшей среди штурмовых в Центральном военном округе. «Серб» с подчиненными — одними из первых заходили в Очеретино, Авдеевку.

«Не совершает никогда ошибок. Он думает, я думаю, что на два шага, на три вперед. И он делает правильные команды, достойные для боя, для всего, чтобы не было никаких потерь, ничего, чтобы мы достигли цели!» — говорит стрелок штурмовой роты мотострелковой бригады группировки войск «Центр» с позывным «Край».

После успешного выполнения очередной боевой задачи подразделение «Серба» отдыхает и это время используют для подготовки к новым штурмам.