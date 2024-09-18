«Соблюдение прав»: Белград стойко намерен защитить притесняемых сербов в Косово

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 19 0

Сербия планирует объявить Косово и Метохию зоной особой социальной защиты

«Соблюдение прав»: Белград стойко намерен защитить притесняемых сербов в Косово

Фото: ТАСС / Darko Vojinovic

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Тема:
Конфликт между Сербией и Косово

Власти планируют избежать войны, приняв меры по социальной поддержке граждан.

Белград планирует объявить Косово и Метохию зоной особой социальной защиты для поддержки безработных. Об этом пишет EADaily со ссылкой на заявление президента Сербии Александра Вучича.

«Было решено, что парламент Сербии в течение 45 дней примет Закон, объявляющий Автономный край Косово и Метохию зоной особой социальной защиты, что гарантирует право на финансовую поддержку безработных», — подчеркнул Вучич.

Сербский лидер добавил, что будет требовать от США и Евросоюза гарантий немедленного освобождения политических заключенных, арестованных полицией Косово за их позицию. Среди прочего, в течение тех же 45 дней планируется принять закон, который позволит создать отдельную прокуратуру. Она будет преследовать нарушения основных прав человека на территории Косово и Метохии.

Белград не планирует на этом останавливаться, также создав между населенными пунктами Рудница и Рибаричи канцелярию. Так, живущие на севере Косово и Метохии сербы смогут получить «важные общественные и административные услуги», подчеркнул Вучич.

Сербия вновь подаст и запрос о возвращении до одной тысячи сербских военных и полицейских в Косово и Метохию. Вучич также указал, что сейчас из-за поддержки Западом албанцев у Белграда «связаны» руки.

Ранее 5-tv.ru писал, что вице-премьер Сербии назвал невыполнимые условия вступления в Евросоюз.

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