Мелочь, а приятно: Россия может полностью отказаться от монет

Депутат Аксаков: Россия может полностью отказаться от монет в пользу купюр
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Россияне практически не пользуются мелочью.
В России в скором времени могут полностью исчезнуть монеты. Об этом в интервью изданию РИА Новости рассказал глава комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Мелочь сейчас особо не пользуется спросом у населения, я вижу, что многие даже не берут мелочь, когда им дают сдачу. Поэтому стоит подумать, стоит ли вообще производить то, что не требуется людям», — объясняет депутат.
При этом, в связи с тем, что в законах Российской Федерации прямо прописан статус рубля, как национальной валюты, в обороте обязан будет сохраниться номинал в один рубль. Правда пока остается неизвестным, останется ли он чеканной монетой или получит собственную бумажную банкноту.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с первого ноября россияне смогут абсолютно легально самостоятельно добывать криптовалюту.
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