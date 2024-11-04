Путин: Курская область будет зачищена от украинских боевиков
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
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После этого в регионе будет очень востребована работа волонтеров.
Курская область будет зачищена от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Он обратился к активистам военно-патриотического центра «Вымпел» после церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому со словами, что Курской области в скором времени понадобится их помощь.
«Сейчас, когда территорию зачистим от противника, для вас тоже будет много работы», — сказал Владимир Путин.
Члены «Вымпела» активно занимаются гуманитарной помощью, и на встрече с президентом они поделились информацией о своей деятельности, обсудили текущие проекты и планы на будущее. Гуманитарные инициативы центра охватывают множество аспектов, начиная от поддержки местного населения и заканчивая помощью для мобилизованных граждан.
Министерство обороны России ежедневно отчитывается о проделанной работе армии страны. Потери бойцов со стороны ВСУ колоссальные. Только за последние сутки цифра убитых боевиков достигла отметку в 350 человек. Несмотря на имеющиеся сложности, власти Российской Федерации делают все для обеспечения безопасности в регионах, граничащих с зоной конфликта, а также для поддержания морального духа и единства среди граждан.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что армия РФ поразила украинский нефтеперерабатывающий завод и аэродромы ВСУ.
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