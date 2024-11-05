В России отмечают день военного разведчика

Те, на ком держится национальная безопасность страны, отмечают свой профессиональный праздник! В России сегодня празднуют День военного разведчика!

Свою работу военные разведчики официально ведут с 5 ноября 1918 года. Но, несмотря на значительный вклад военной разведки в обеспечение нацбезопасности, сам профессиональный праздник появился недавно — 24 года назад.

Современная военная разведка занимается широким спектром задач — это сбор и анализ информации о военно-политической обстановке в мире, особенно в отношении стран, граничащих с Россией, прогнозирование потенциальных изменений в отношениях между Россией и другими государствами, а еще оперативное информирование госструктур о любых угрозах нацбезопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов с борта Международной космической станции (МКС) поздравили жителей России с Днем народного единства, который ежегодно отмечается 4 ноября. Этот праздник призван объединять всех, кто искренне любит Россию, уважает ее многовековую историю и демонстрирует свою преданность не словом, а делом, отметили космонавты.