В России предложили запретить детям до 14 лет пользоваться соцсетями

В России хотят запретить детям до 14 лет доступ к социальным сетям. Письмо с соответствующим предложением направило руководство ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» в адрес высокопоставленных чиновников страны. В их числе оказались премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Причина инициативы — увеличение количество запрещенного контента в соцсетях.

Организация предлагает обязать платформы производить регистрацию пользователей только по фотографии паспорта (при этом ранее зарегистрированные пройдут повторную регистрацию-проверку).

«Принятие предлагаемых изменений послужит прочной основой для искоренения преступного влияния и посягательств в отношении детей в социальных сетях», — отмечается в письме.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума разрабатывает законопроект о запрете квадроберов. За выгул детей на поводке или на четвереньках — штраф до пяти тысяч рублей. Столько же за пропаганду квадробинга в сетях и самое жесткое — если малолетний квадробер кого-то покусал. А не так давно об ужасах квадробинга «слуги народа» узнали, так сказать, из первых уст — депутат Якутской городской думы рассказал о мрачном впечатлении, которое оставила у него на душе встреча с девушкой-квадробером в кафе.