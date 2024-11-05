Нужен новый смысл жизни: Mary Gu хочет стать матерью

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 22 0

Певица Mary Gu хочет родить от Анатолия Борисова

Нужен новый смысл жизни: Mary Gu хочет стать матерью

Фото: Instagram*/mary___gu

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Певица этой осенью вышла замуж, ее избранником стал лидер группы Wildways Анатолий Борисов.

31-летняя певица Mary Gu призналась, что очень хочет стать матерью. Об этом она заявила на шоу Ляйсан Утяшевой. Однако супруг исполнительницы — лидер группы Wildways Анатолий Борисов — настаивает на том, что паре еще надо побыть вдвоем. Они сыграли свадьбу этой осенью.

«Я на самом деле очень хочу детей. Просто мне Толя говорит: „Мы же только поженились, нужно еще время вдвоем провести“. Да, я здесь с ним полностью согласна. Хотя мне уже кажется, что именно дети могут дать какой-то новый смысл жизни», — поделилась певица.

Девушка предпочитает не рассказывать много о своей личной жизни. Поклонники в свое время догадывались о ее романе с Борисовым, но артистка отвергала их предположения. Позже девушка призналась, что музыкант ей импонировал, но только как друг и коллега по творчеству. Любовь появилась уже потом.

Для Mary Gu брак с Анатолием Борисовым второй. До это девушка была в законных отношениях со своим администратором Дмитрием Богоявленским.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анатолий Цой признался в звездной болезни.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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