«Крыша начала подтекать»: Анатолий Цой признался в звездной болезни

У музыканта было ощущение, что он всего в этой жизни уже добился.

Певец Анатолий Цой признался, что болел звездной болезнью. Об этом он рассказал в интервью 5-tv.ru на премьере сериала «Дайте шоу».

Музыкант поделился, что после своего первого крупного шоу талантов, проекта SuperStar KZ, где Цой стал финалистом, его настигла, так называемая, звездная болезнь.

«Я стал финалистом, у меня появились первые фанаты, первые гастроли. Естественно, что мальчику, которому 17 лет, чуть крыша начала подтекать. Появилось ощущение, что все, я в этой жизни всего добился», — рассказывает Анатолий.

К счастью, зазвездившееся состояние певца долго не продлилось. Через год, когда спала волна популярности, ушла и «болезнь медных труб». Однако, Цой не жалеет о том, что тогда прошел через этот этап, и можно сказать, выработал иммунитет.

Артисту удалось сохранить хорошие отношения со своим ближайшим окружением, так как с ним он вел себя, как обычный человек.

«С близкими людьми, с родными я всегда оставался абсолютно простым, тем самым пацаном, который по сей день таким и остается вне кадра. Для всех я всегда обычный парень, невзирая на то, какая у меня профессия и чем я занимаюсь», — признается исполнитель.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алексей Гоман высказался про звездную болезнь.