«Крыша начала подтекать»: Анатолий Цой признался в звездной болезни
Певец Анатолий Цой в 17 лет переболел звездной болезнью
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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У музыканта было ощущение, что он всего в этой жизни уже добился.
Певец Анатолий Цой признался, что болел звездной болезнью. Об этом он рассказал в интервью 5-tv.ru на премьере сериала «Дайте шоу».
Музыкант поделился, что после своего первого крупного шоу талантов, проекта SuperStar KZ, где Цой стал финалистом, его настигла, так называемая, звездная болезнь.
«Я стал финалистом, у меня появились первые фанаты, первые гастроли. Естественно, что мальчику, которому 17 лет, чуть крыша начала подтекать. Появилось ощущение, что все, я в этой жизни всего добился», — рассказывает Анатолий.
К счастью, зазвездившееся состояние певца долго не продлилось. Через год, когда спала волна популярности, ушла и «болезнь медных труб». Однако, Цой не жалеет о том, что тогда прошел через этот этап, и можно сказать, выработал иммунитет.
Артисту удалось сохранить хорошие отношения со своим ближайшим окружением, так как с ним он вел себя, как обычный человек.
«С близкими людьми, с родными я всегда оставался абсолютно простым, тем самым пацаном, который по сей день таким и остается вне кадра. Для всех я всегда обычный парень, невзирая на то, какая у меня профессия и чем я занимаюсь», — признается исполнитель.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алексей Гоман высказался про звездную болезнь.
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