«Крыша начала подтекать»: Анатолий Цой признался в звездной болезни

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 32 0

Певец Анатолий Цой в 17 лет переболел звездной болезнью

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

У музыканта было ощущение, что он всего в этой жизни уже добился.

Певец Анатолий Цой признался, что болел звездной болезнью. Об этом он рассказал в интервью 5-tv.ru на премьере сериала «Дайте шоу».

Музыкант поделился, что после своего первого крупного шоу талантов, проекта SuperStar KZ, где Цой стал финалистом, его настигла, так называемая, звездная болезнь.

«Я стал финалистом, у меня появились первые фанаты, первые гастроли. Естественно, что мальчику, которому 17 лет, чуть крыша начала подтекать. Появилось ощущение, что все, я в этой жизни всего добился», — рассказывает Анатолий.

К счастью, зазвездившееся состояние певца долго не продлилось. Через год, когда спала волна популярности, ушла и «болезнь медных труб». Однако, Цой не жалеет о том, что тогда прошел через этот этап, и можно сказать, выработал иммунитет.

Артисту удалось сохранить хорошие отношения со своим ближайшим окружением, так как с ним он вел себя, как обычный человек.

«С близкими людьми, с родными я всегда оставался абсолютно простым, тем самым пацаном, который по сей день таким и остается вне кадра. Для всех я всегда обычный парень, невзирая на то, какая у меня профессия и чем я занимаюсь», — признается исполнитель.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алексей Гоман высказался про звездную болезнь.

-1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.55
0.11 106.14
0.30
Поймать удачу за хвост: что принесет ретроградный Юпитер в ноябре 2024

Последние новости

11:17
С верой za правду! — бойцы СВО получили письма от школьников, а воспитанники детдома в ЛНР — книги
10:56
«Крыша начала подтекать»: Анатолий Цой признался в звездной болезни
10:40
«Процесс уже начался»: помогавший ВС РФ американец рассказал о получении убежища
10:26
«Цель не выбирает средства»: как Милош Бикович относится к скандалам
10:10
«Никто не считал»: в Сербии резко ответили Британии на слова об освободивших Югославию украинцах
9:54
«Был скуфом, а стал масиком» — Павел Воля о похудевшем Стасе Михайлове

Сейчас читают

Не менее девяти человек погибли при извержении вулкана Лаки-лаки в Индонезии
В Балашихе пропал актер Дмитрий Савостин
Богатые уже не плачут, а бегут: почему эмиграция миллионеров из США перед выборами закономерна
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака