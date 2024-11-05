Опять Россия: в ФБР заявили о наличии компромата, связанного с выборами президента США

Ведомство изучает два видеоматериала, которые нарушают порядок проведения голосования. Как именно, не сообщается.

Федеральное бюро расследований США заявили, что им известно о распространении двух фейковых видео, связанных с выборами президента США. Об этом пишет ABC NEWS.

По данным ФБР, в первом видео идет речь о задержании трех групп лиц, которые фальсифицировали предвыборные бюллетени. Второе видео как-то связано с юристом Дугом Эмхоффом, мужем кандидата в президенты США Камалы Харрис. Содержание данного видео служба никак не комментирует.

«Попытки обмануть общественность ложным контентом об операциях ФБР подрывают наш демократический процесс и направлены на подрыв доверия к избирательной системе», — говорится в сообщении ФБР.

В Федеральном бюро расследований сходятся во мнении, что фейковые видео попадают в «свободную Америку» из России, Китая и Ирана. Откуда же еще?! Однако ведомство не предоставляет никаких доказательств своим суждениям.

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