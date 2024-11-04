В США назвали эффективный способ достижения мира в Незалежной.

Кандидат в главы Соединенных Штатов от республиканцев Дональд Трамп может завершить украинский конфликт в случае своей победы на выборах, выставив ультиматум президенту России Владимиру Путину и лидеру* Незалежной Владимиру Зеленскому. Об этом передает издание The Hill.

«В отношении Украины он подтолкнет президента Владимира Зеленского к столу переговоров с помощью сокращения американской поддержки. России он мог бы пригрозить прямо противоположным: расширением поддержки Украины со стороны США и жесткой экономической войной против России», — говорится в публикации.

Подчеркивается, что такой ультиматум Трампа станет эффективным методом для урегулирования конфликта и достижения мира на Украине.

Выборы президента США 2024

Выборы на пост главы американского государства должны состояться 5 ноября 2024 года. Действующий президент США Джо Байден 21 июля объявил о добровольном выходе из предвыборной гонки, предложив выдвинуть от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис.

Главный противник Байдена, республиканец Дональд Трамп, обрадовался этой новости, заявив, что обойти Харрис ему будет гораздо проще.

Спецоперация России на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США назвали бизнесмена Илона Маска влиятельным другом председателя КНР Си Цзиньпина. Бизнесмен может стать им при одном условии.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.