В ГРУ раскрыли псевдоним Столтенберга при участии в разработке разведки СССР

Бывший генсек НАТО прежде заявил о своих контактах с агентом КГБ, но эти слова не соответствуют действительности.

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг участвовал в разработке советской разведки под агентурным псевдонимом «Стеклов». Об этом заявил ветеран Главного разведывательного управления СССР (ГРУ), руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров в беседе с РИА Новости.

Прежде Столтенберг сообщил о контактах с агентом КГБ в Норвегии, которого якобы пытался завербовать по просьбе норвежской контрразведки. Однако Винокуров опроверг заявление политика. По его словам, все было наоборот.

«По некоторым данным, в конце 1980-х — начале 1990-х годов Йенс Столтенберг в действительности находился в разработке советской разведки под агентурным псевдонимом Стеклов, однако отказался сотрудничать и сообщил о своих контактах норвежской полиции безопасности», — сказал он.

Йенс Столтенберг покинул должность генерального секретаря Североатлантического альянса 1 октября. Свои полномочия он передал бывшему премьер-министру Нидерландов Марку Рютте. В прощальной речи Столтенберг заявил, что занимал пост генсека блока десять лет и провел более тысячи встреч совета НАТО. По его словам, силы блока достигли полумиллиона человек в состоянии высокой готовности, добавил он.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что назначение нового генсека не повлияет на русло работы блока.

Ранее 5-tv.ru писал, что Столтенберг назвал правильным улучшение отношений с РФ после холодной войны. По его словам, альянс развивает военную мощь не для участия в конфликтах, а для их предотвращения.