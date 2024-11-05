Uniper перевела властям Германии €500 млн выплат по претензиям к «Газпрому»

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 26 0

Немецкая компания намеревалась отсудить эти средства за сокращение поставок ресурсов.

Uniper перевела властям Германии €500 млн выплат по претензиям к «Газпрому»

Фото: www.globallookpress.com/Cfoto

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Немецкая энергетическая компания Uniper перевела 530 миллионов евро компенсационных выплат, связанных с судебными претензиями к «Газпром экспорту», в бюджет правительства Германии. Об этом сообщается на официальном сайте Uniper.

«В конце сентября Uniper использовала часть резерва и выплатила 530 миллионов евро Федеративной Республике Германия», — уточнили в пресс-службе компании.

В июне Uniper объявила о расторжении долгосрочного газового контракта с «Газпром экспортом», который должен был действовать до 2030 года. В то же время немецкая компания подала в суд на российских коллег, требуя компенсации ущерба за недостаточные поставки газа. В июле жалоба Uniper была отклонена российским судом.

Энергетическая компания приняла решение выплатить правительству ранее зарезервированную сумму, которую рассчитывали отсудить у «Газпрома».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что европейская промышленность терпит убытки без российского газа. Объемы выпускаемой продукции достигли минимальных значений за последние десять лет. При этом стоимость производства выросла почти на четверть.

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