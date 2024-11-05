«Утрата мобильности»: суд освободил от наказания главу «Биотэка» по болезни

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 35 0

Главу компании «Биотэк» Бориса Шпигеля освободили от наказания из-за состояния здоровья

«Утрата мобильности»: суд освободил от наказания главу «Биотэка» по болезни

Фото: © РИА Новости/Борис Шпигель

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Еще в 2023 году консилиум врачей пришел к выводу, что у Бориса Шпигеля велик риск «внезапной смерти».

Преображенский суд Москвы освободил от наказания осужденного за взятки бывшего сенатора, главу фармацевтической компании «Биотэк» Бориса Шпигеля из-за состояния здоровья. Об этом корреспондент 5-tv.ru сообщил из зала суда.

Шпигель участвовал в судебном заседании по видеосвязи, поскольку находится в больнице при следственном изоляторе «Матросская тишина». Прокуратура ходатайствовала перед судом об освобождении чиновника от наказания из-за ухудшения его состояния здоровья. Отмечалось, что медицинские документы оформлены в соответствии с законом.

В распоряжении 5-tv.ru есть заключение консилиума НИИ кардиологии. Еще в 2023 году врачи пришли к выводу, что у Шпигеля наблюдается «утрата мобильности, резкое ограничение возможности самообслуживания и неспособность справляться со своими функциональными потребностями без посторонней помощи». К тому же сообщалось, что у пациента есть риск «внезапной смерти».

В январе 2024 года главу «Биотэка» приговорили к 11 годам лишения свободы за взяточничество, однако врачи запретили транспортировать Шпигеля в суд из больницы СИЗО. В «Матросской тишине» чиновник находится с 2021 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ходе обыска у дочери Шпигеля изъяли подаренные Басковым украшения.

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«Утрата мобильности»: суд освободил от наказания главу «Биотэка» по болезни

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