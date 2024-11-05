«Один из вбросов»: Песков ответил на обвинения о якобы планировавшихся взрывах в ЕС

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 32 0

Песков назвал вбросом статью WSJ об «операции ГРУ» со взрывчаткой в ЕС

«Один из вбросов»: Песков ответил на обвинения о якобы планировавшихся взрывах в ЕС

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Статья американского издания не была подкреплена хоть какими-то достоверными фактами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вросами публикации американского издания The Wall Street Journal об участии Главного разведывательного управления (ГРУ) в операции по пересылке взрывчатых веществ в Евросоюзе.

«И упомянутое издание, и другие издания, достаточно уважаемые, очень часто такие невнятные вбросы информационные осуществляют, которые всегда не подкрепляются сколько-либо достоверной информацией. Это, я думаю, один из таких вбросов», — подчеркнул спикер Кремля.

В статье издания со ссылкой на следственные органы говорилось о том, что Россия пересылает взрывчатку в страны Евросоюза. Операция якобы должна помочь вызвать пожар в самолетах, которые направлялись в Канаду и США.

Ранее 5-tv.ru побеседовал с Виктором Бутом, который был освобожден при масштабном обмене заключенными между Россией и Западом, и выяснил, что россиянин обвиняет в дезинформации все тот же WSJ.

Американское издание опубликовало статью, в которой назвало Бута торговцем оружием. Сам же Виктор опроверг эти данные, заявив, что подобные вбросы — это попытка WSJ поднять свои просевшие рейтинги. По его словам, статьи в WSJ следует рассматривать исключительно через призму того, в чьих интересах они публикуются, и какой инфоповод создают.

-1° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
97.55
0.11 106.14
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:20
«Особая настороженность»: Украина утратила контроль над десятками радиоактивных источников
16:14
Российских школьников приглашают на олимпиаду по программированию «Технокубок»
16:13
Гладков: после удара БПЛА по Белгороду загорелись три квартиры
16:06
«Делает все»: зачем Украина и Евросоюз пытаются вовлечь новые страны в конфликт
16:00
Умерла беременная солистка Мариинского театра Мария Ринчинова
15:58
Один человек пострадал в результате удара БПЛА по многоэтажке в Белгороде

Сейчас читают

Харрис сделают президентом США, у демократов нет иного выхода — мнение эксперта
«Лишают последнего»: Жанна Эппле попала в сети мошенников
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2024
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака