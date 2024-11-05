Злополучный синдром «кнопки»: певица Sevil пожаловалась на проблемы в работе

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 376 0

Певице Sevil тяжело далась роль самой себя в сериале «Дайте шоу»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Звезде было не просто играть в сериале «Дайте шоу» из-за самоощущения перед камерой.

Певице Sevil тяжело далась роль самой себя из-за самоощущения перед камерой. Об этом артистка эксклюзивно рассказала 5-tv.ru на премьере сериала «Дайте шоу».

«У меня эпизодическая роль и сыграла я там саму себя. Я даже не знаю, можно ли это назвать „сыграла“. Просто сама себя в кадре показала», — рассказала Sevil.

Звезда появилась на экранах в выпуске нового проекта, который основан на реальной истории сетевой знаменитости Дианы Шурыгиной. Восемь лет назад ее история гремела на просторах интернета и различных телешоу. Девушка заявляла, что ее изнасиловали, но история крыла в себе множество подводных камней. Вся страна длительное время гадала, кто же на самом деле Диана — жертва и лгунья.

Несмотря на то, что Sevil не пришлось изображать какого-то героя и она была самой собой перед зрителями, работа далась не так легко, как она представляла.

«Ты должен делать то, что делаешь всегда, просто тебя при этом снимают и все равно есть синдром „кнопки“ <…> Как только ты видишь эту красную кнопочку Rec, ты начинаешь то переигрывать, то недоигрывать, то петь, то перепевать», — поделилась певица.

В упомянутой ситуации артистка считает главным сохранять спокойствие и просто наслаждаться процессом. Такие размышления Sevil напоминают о том, что каждый артист — это прежде всего человек, который также имеет право на волнения и переживания.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Барановская избегала слухов о романе с Гордоном.

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