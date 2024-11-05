«Приоритетная цель»: раскрыты детали плана Украины по захвату Курской АЭС

В случае его исполнения и аварии на станции радиоактивному заражению подвергнется только Россия.

Украина намеревалась захватить Курскую атомную электростанцию, задействовав для операции 20 тысяч боевиков. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, биологической и химической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов в ходе брифинга.

«Обращаю внимание, что одной из приоритетных целей вторжения ВСУ на территорию Курской области был захват Курской атомной электростанции», — подчеркнул он.

Минобороны получило доклад госслужбы по ЧС Украины, который учитывался при планировании операции. Согласно этому документу, радиоактивному заражению в случае аварии может подвергнуться только Россия.

В материалах была показана карта плана ВСУ. На слайде также представлены силы и средства для украинской операции на Курской АЭС: 20 тысяч боевиков, 27 танков, 50 единиц бронетехники, 30 единиц ствольной артиллерии, а еще пять единиц реактивных систем залпового огня.

Атака ВСУ на Курскую АЭС

Украинский дрон-камикадзе 22 августа пытался влететь на территорию станции. Российские силы ПВО сбили беспилотник ВСУ, он упал недалеко от хранилища отработавшего ядерного топлива. Спустя пять дней после происшествия на Курскую АЭС по приглашению Владимира Путина прибыл глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси для оценки степени последствий атаки.

По итогам посещения станции Гросси заявил, что в районе Курской АЭС возникла опасность ядерного инцидента. По его словам, пока она работает «близко к нормальным условиям». Однако если на станцию будет оказываться «какое-либо воздействие», то последствия будут очень серьезными.

Также вечером ВСУ нанесли удар по Курской АЭС в Курчатове, однако российские силы ПВО отбили вражеский снаряд. Обломки упали рядом со станцией, после чего там разгорелся крупный пожар.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина утратила контроль за десятками радиоактивных источников. Это классифицируется как радиационная авария.