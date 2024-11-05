Ложится и тает: синоптики прогнозируют нестабильную погоду в Москве

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 45 0

Синоптик Шувалов: морозы в Москве продлятся до 7 ноября

Ложится и тает: синоптики прогнозируют нестабильную погоду в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Погода

Столичные службы переведены в режим повышенной готовности.

Снег в Москве будет ложиться и таять, пока окончательно не покроет землю в первых числах декабря. Об этом изданию KP.RU сообщил руководитель прогностического центра Александр Шувалов.

По прогнозам синоптиков, в Москве морозы продлятся до 7 ноября, а потом температура опять поднимется выше нуля.

«Можно предположить, что это не последний набег сугробов. Они будут снова наступать и отступать, чтобы окончательно лечь в зиму в средней полосе только в первой декаде декабря», — поясняет Шувалов.

По словам эксперта, все дело в атлантическом «ныряющем» циклоне, из-за которого и произошло резкое понижение температуры на всей Русской равнине. По прогнозам, снег покроет территорию от Нарвы до юга Воронежской области, потом циклон резко изменит направление и переместится на сервер.

Столичные службы переведены в режим повышенной готовности. По мере выпадения осадков будут подметаться улицы. А также, учитывая «качели» температуры, начнется обработка тротуаров от гололедицы.

При этом аэропорты Москвы работают в штатном режиме.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как выбрать лучшую зимнюю куртку.

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