Путин предложил Гольдштейну пост врио главы Республики Коми

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 55 0

Политик с гордостью и честью принял предложение президента.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин предложил губернатору Еврейской автономной области (ЕАО) Ростиславу Гольдштейну занять пост врио главы Республики Коми. С таким заявлением глава РФ выступил в ходе встречи с политиком.

«Ростислав Эрнстович, хочу поблагодарить вас за работу на Дальнем Востоке. И предложить переехать на работу в Республику Коми, где, как я знаю, вы работали, начиная с 1990 года, еще водителем. И так доросли постепенно до члена государственного совета республики, затем стали депутатом Государственной Думы», — проговорил российский президент.

Политик ответил, что с гордостью и честью принимает это предложение.

Президент уже подписал указы об отставке Гольдштейна с должности губернатора ЕАО и о его назначении на пост врио главы Коми. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин назвал мат частью русского языка. При этом он призвал к сохранению культуры речи, напомнил, что военные на поле боевого соприкосновения сражаются за сохранение русского языка и ценностей.

-1° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
98.06
0.51 106.89
0.75
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:58
Будут ли новые беспорядки? В США начались выборы президента
20:38
«Должен встать на колени»: Кремлев призвал извиниться за участие Хелиф в Олимпиаде
20:18
Путин предложил возглавить Еврейскую автономную область матери героя СВО
20:05
Белоусов призвал разработать подход к начислению компенсаций за ранение на СВО
20:04
Хоккеист «Металлурга» Торточаков умер после драки возле клуба в Абакане
19:50
Фигурант дела об убийстве политолога и публициста Дугиной служит в ВСУ

Сейчас читают

Харрис сделают президентом США, у демократов нет иного выхода — мнение эксперта
Злополучный синдром «кнопки»: певица Sevil пожаловалась на проблемы в работе
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2024
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака