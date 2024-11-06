Экс-министр обороны Израиля Галант рассказал о причинах своей отставки

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 24 0

Чиновник не сошелся с Нетаньяху по трем важным вопросам.

Экс-министр обороны Израиля Галант рассказал о причинах своей отставки

Фото: Reuters/Nir Elias

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В своем выступлении уходящий министр обороны Израиля Йован Галант рассказал о трех причинах отставки. Об этом сообщает портал Ynet.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху не смог договориться с Галантом по вопросам: обязательного призыва граждан и заложниках ХАМАС. Также вопрос о создании комиссии по расследованию массовых убийств стала причиной отставки министра обороны.

Галант считает, что в условиях конфликта, в которых пребывает Израиль, каждый человек должен нести военную службу.

«Моя твердая позиция заключается в том, что все, кто достиг призывного возраста, должны поступить на военную службу», — заявил бывший министр обороны.

Эти три фактора стали решающими в вопросе увольнения Йована Галанта. Свою речь экс-министр заверил салютом в память о павших на войне солдатах. На его место назначили министра иностранных дел Исраэля Каца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жители Израиля разводят костры на дорогах в знак протеста из-за отставки Галанта.

-1° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.06
0.51 106.89
0.75
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:12
Силы ПВО уничтожили беспилотник в небе над Каспийском
9:04
Цистерна отходов: кто раскачивает обстановку в Сербии на фоне трагедии в Нови-Саде
8:50
Экс-министр обороны Израиля Галант рассказал о причинах своей отставки
8:38
Полиция США предупреждает о повышении опасности для чиновников после выборов
8:32
Один человек погиб и пятеро пострадали при пожаре в жилом доме в Нововоронеже
8:24
Финляндия может открыть границу с Россией уже этой зимой

Сейчас читают

Харрис сделают президентом США, у демократов нет иного выхода — мнение эксперта
«Утрата мобильности»: суд освободил от наказания главу «Биотэка» по болезни
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 ноября, для всех знаков зодиака
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака