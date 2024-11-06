Экс-министр обороны Израиля Галант рассказал о причинах своей отставки

В своем выступлении уходящий министр обороны Израиля Йован Галант рассказал о трех причинах отставки. Об этом сообщает портал Ynet.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху не смог договориться с Галантом по вопросам: обязательного призыва граждан и заложниках ХАМАС. Также вопрос о создании комиссии по расследованию массовых убийств стала причиной отставки министра обороны.

Галант считает, что в условиях конфликта, в которых пребывает Израиль, каждый человек должен нести военную службу.

«Моя твердая позиция заключается в том, что все, кто достиг призывного возраста, должны поступить на военную службу», — заявил бывший министр обороны.

Эти три фактора стали решающими в вопросе увольнения Йована Галанта. Свою речь экс-министр заверил салютом в память о павших на войне солдатах. На его место назначили министра иностранных дел Исраэля Каца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жители Израиля разводят костры на дорогах в знак протеста из-за отставки Галанта.