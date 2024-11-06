Жители Израиля разводят костры на дорогах в знак протеста из-за отставки Галанта

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 50 0

Полиция не справляется с протестующими.

Фото, видео: Reuters/Ammar Awad; 5-tv.ru

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Тысячи жителей Израиля вышли на улицыв знак протеста после отставки главы министерства обороны страны Йоава Галанта. Об этом сообщает портал Ynet. Движение во всем Израиле затруднено. Местная полиция не справляется с протестующими.

«Тысячи сообщений были отправлены протестными группами, и десятки тысяч людей вышли на демонстрации в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе и других местах» — отмечают журналисты.

Сотни людей проходят маршем по городам страны. Протестующие стали разводить костры прямо на дорогах. Слышны крики «Биби — предатель» (так называют Нетаньяху). Демонстранты жгут шины машин, перекрывают движение на улицах. Полиция сообщает, что протестующие также блокировали основное шоссе страны — Аялон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Нетаньяху уволил министра обороны Израиля Галанта. Известно, что чиновник написал на своей странице в социальной сети, что безопасность государства Израиль была и всегда останется миссией его жизни.

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