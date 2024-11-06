Жители Израиля разводят костры на дорогах в знак протеста из-за отставки Галанта

Тысячи жителей Израиля вышли на улицыв знак протеста после отставки главы министерства обороны страны Йоава Галанта. Об этом сообщает портал Ynet. Движение во всем Израиле затруднено. Местная полиция не справляется с протестующими.

«Тысячи сообщений были отправлены протестными группами, и десятки тысяч людей вышли на демонстрации в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе и других местах» — отмечают журналисты.

Сотни людей проходят маршем по городам страны. Протестующие стали разводить костры прямо на дорогах. Слышны крики «Биби — предатель» (так называют Нетаньяху). Демонстранты жгут шины машин, перекрывают движение на улицах. Полиция сообщает, что протестующие также блокировали основное шоссе страны — Аялон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Нетаньяху уволил министра обороны Израиля Галанта. Известно, что чиновник написал на своей странице в социальной сети, что безопасность государства Израиль была и всегда останется миссией его жизни.