Собянин: участники Паралимпиады в Париже из Москвы получат призовые выплаты

Чемпионы Игр получат по четыре миллиона рублей, а серебряные призеры — по 2,5 миллиона.
Фото: mos.ru
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Победители и призеры Паралимпийских игр, которые в 2024 году состоялись в Париже, получат призовые выплаты от столичных властей. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Собянина, в Играх приняли участие 15 спортсменов из столицы, при этом пятеро из них завоевали медали. Так, двое спортсменов принесли России золото, один — серебро и еще двое — бронзу.
При этом Мария Павлова, занявшая в соревнованиях первое место, установила мировой рекорд в плавании на дистанции 100 метров брассом.
«Чемпионы Игр получат по четыре миллиона рублей, серебряные призеры — 2,5 миллиона рублей, бронзовые — 1,7 миллиона рублей. Их тренеры — половину от этих сумм», — заключил Сергей Собянин.
Сколько медалей завоевали паралимпийцы из России
За время проведения Паралимпийских игр в копилке российских спортсменов — 53 награды:
15 серебряных медалей;
18 серебряных медалей;
20 бронзовых медалей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин гордится паралимпийцами на международных соревнованиях в Уфе.
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