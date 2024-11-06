Калуга милее: город в Германии отказался стать побратимом украинского Подольска
Город в Германии отказался быть побратимом украинского Подольска ради Калуги
Фото, видео: 5-tv.ru
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В мэрии Зуля посчитали, что это может навредить отношениям с Россией.
Германский город отказался от связи с украинским Подольском ради партнерства с Россией.
Мэр украинского города направил немецкому коллеге соответствующее предложение. Однако местный городской совет почти единогласно выступил против. Все дело в том, что на данный момент среди городов-побратимов Зуля — российская Калуга.
В совете посчитали, что партнерство с Подольском, который находится в Одесской области, может навредить текущим соглашениям с Россией, и ответили украинскому мэру отказом.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что свыше 5 тысяч украинцев получили отказ во въезде в Германию.
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