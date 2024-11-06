Калуга милее: город в Германии отказался стать побратимом украинского Подольска

В мэрии Зуля посчитали, что это может навредить отношениям с Россией.

Германский город отказался от связи с украинским Подольском ради партнерства с Россией.

Мэр украинского города направил немецкому коллеге соответствующее предложение. Однако местный городской совет почти единогласно выступил против. Все дело в том, что на данный момент среди городов-побратимов Зуля — российская Калуга.

В совете посчитали, что партнерство с Подольском, который находится в Одесской области, может навредить текущим соглашениям с Россией, и ответили украинскому мэру отказом.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что свыше 5 тысяч украинцев получили отказ во въезде в Германию.