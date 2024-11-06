Длиной почти в два футбольных поля: в чем уникальность спущенного на воду ледокола «Чукотка»

Судно было создано по заказу госкорпорации «Росатом», ответственной за развитие Северного морского пути.

В Петербурге спустили на воду самый мощный в мире атомный ледокол «Чукотка». Он будет обеспечивать круглогодичную навигацию в Арктике — пробивать путь во льдах судам. Старт церемонии дал Владимир Путин. Президент отметил, что сейчас судостроители работают над еще двумя кораблями такого же класса — это «Якутия» и «Ленинград». Сейчас они находятся на стапелях Балтийского завода. О настоящем и будущем ледокольного флота рассказал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Спуск ледокола на воду — всегда торжественное событие. Сотни рабочих Балтийского завода собрались у причальных стенок. Разбить бутылку шампанского о нос судна — неизменная традиция. На удачу.

«Спуск разрешаю», — разрешение на спуск атомохода дает Владимир Путин.

Меньше чем через минуту ледовый гигант оказывается в Неве, где ему явно тесно.

Достраивать его будут теперь на воде. Корабелам понадобится для этого еще два года. «Чукотка» — это пятый ледокол проекта «22220».

Длиной почти в два футбольных поля, шириной с Невский проспект. Его наибольшая высота — от ватерлинии до грот-мачты сопоставима с высотой 18-этажного дома.

«Создание таких мощных современных судов — еще одно воплощение индустриального, научного, кадрового и технологического потенциала России. Именно так, на базе собственных технологий и прорывных научных решений, должна развиваться вся отечественная экономика», — заявил президент России Владимир Путин.

Уникальные суда для работы в Арктике строятся по заказу «Росатома». Наша страна — единственная, обладающая своим атомным ледокольным флотом. И едва ли можно переоценить его значимость для России, 65% территории которой расположено в зоне вечной мерзлоты. А значит, флот будет только расти.

«Продолжением этой серии станут атомоходы „Ленинград“ и „Сталинград“, а флагманом будет уникальный атомный ледокол России типа „Лидер“ на 120 МВт», — заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Внутри у «Чукотки», как и его близнецов «Арктики», «Сибири», «Урала», «Якутии», — два мощных реактора. Автономность хода — семь лет, по сути, его нахождение во льдах ограничивается лишь запасами продовольствия.

«В России самый большой ледокольный флот в мире. Это естественно, Россия — северная страна. У нас 34 дизельных ледокола, семь атомных и вот еще будут „Якутия“, „Чукотка“, „Ленинград“, „Сталинград“ и „Лидер“. Таким образом, 11. В декабре, надеюсь, будет поднят флаг на атомоходе „Якутия“, и он войдет в состав ледокольного флота России», — заявил президент России Владимир Путин.

Мощный ледокольный флот нужен России для обеспечения своих северных территорий и для развития Северного морского пути. Контейнеры с грузом из Шанхая по высоким широтам идут до Москвы на две недели быстрее, чем через Суэцкий канал.

«Особо отмечу рост транзита. Уже более трех миллионов тонн транзитных грузов перевезено за счет перенаправления грузов с западных маршрутов на восточные, 40% — рост к прошлому году. Мы видим практически возрастающий интерес дружественных стран. С правительством Китайской Народной Республики работаем в рамках специальной подкомиссии, действует российско-индийская рабочая группа по СМП», — заявил генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

Президент напомнил, уже к 2030 году по Севморпути должны перевозить 100 миллионов тонн грузов в год. А для этого как раз и нужны современные ледоколы, в строительстве которых России нет равных в мире.