В Узбекистане погибли три человека при падении каменного валуна на автомобиль
Движение на перевале Тахтакарача временно перекрыли.
Фото: Служба безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД Республики Узбекистан
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Три человека погибли в Узбекистане при падении каменного валуна на автомобиль. Об этом сообщили в Telegram-канале Службы безопасности дорожного движения (СБДД) МВД республики.
Несчастный случай произошел на перевале Тахтакарача. В машине находились трое человек, когда на них из неоткуда свалилась здоровая глыба. Столкновение оказалось смертельным для всех, кто находился в автомобиле.
«На 1138 км автодороги М-39 по направлению Китаб-Самарканд, проходящей по территории Китабского района Кашкадарьинской области, автомобиль (Chevrolet) Cobalt был раздавлен нестабильным валуном, упавшим со склона горы из-за влаги от осадков», — говорится в сообщении ведомства.
На данный момент движение на данном участке трассы временно перекрыто. На месте работают оперативные службы. В ближайшем времени представители СБДД обещают открыть дорогу. Они также напомнили, что в осенний сезон водителям региона следует проявлять особую бдительность, так как из-за обилия осадков здесь нередко происходят оползни.
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