«Затронуло голень»: в Дагестане 16-летнюю девушку ранило осколком беспилотника

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 29 0

В Дагестане 16-летнюю девушку ранило осколком беспилотника ВСУ

«Затронуло голень»: в Дагестане 16-летнюю девушку ранило осколком беспилотника

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Она получила легкие ранения. Медики оказали подростку помощь на месте происшествия.

В дагестанском городе Каспийск 16-летняя девушка пострадала от осколка беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Республики Дагестан.

«Осколком от уничтоженного дрона была легко ранена девушка 16 лет в Каспийске. Ранение затронуло голень, состояние ее удовлетворительное, медиками оказана вся необходимая помощь», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Утром 6 ноября глава республики Сергей Меликов сообщил, что российские силы ПВО сбили вражеский БПЛА в небе над Дагестаном.

В Минобороны РФ также уточняли, что в ночь на 6 ноября дроны ВСУ были ликвидированы над Курской и Орловской областями.

Ранее 5-tv.ru сообщал о едва не развернувшейся трагедии, которая могла произойти в Белгороде 5 ноября. Беспилотник ВСУ влетел в многоквартирный жилой дом, после чего мгновенно последовали пожар и взрыв.

К счастью, в результате атаки никто не погиб. Один житель пострадавшего дома получил ранения, его экстренно госпитализировали.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 ноября, для всех знаков зодиака

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