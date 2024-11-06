Умер директор фильмов «Экипаж» и «О бедном гусаре замолвите слово» Борис Криштул

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 26 0

Директор фильма «Экипаж» и киновед Борис Криштул умер на 85-м году жизни

Умер директор фильмов «Экипаж» и «О бедном гусаре замолвите слово» Борис Криштул

Фото: www.globallookpress.com/Alexei Moschenkov

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Покойный работал на киностудии «Мосфильм» и преподавал во ВГИКе, носил звание заслуженного работника культуры РФ.

Заслуженный работник культуры России, известный организатор кинопроизводства и педагог Борис Криштул умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ, членом которого являлся покойный. Криштул — автор многих книг, посвященных истории кино, таких как «Унесенные ветром славы. Взлеты и падения великих продюсеров» (2012 год), «Добро пожаловать в «Юность» (2018 год), «Длинная дорога в Канны» (2022 год) и других.

Будущий киновед родился 21 августа 1940 года в Москве. Проучившись семь классов в школе, поступил в Ремесленное училище № 6 при Станкостроительном заводе имени Орджоникидзе, получил специальность станочника. Служил в макетном цехе авиационного завода, потом перешел в лабораторию испытаний конструкций самолетов. В 1959-м пришел на Киностудию имени Горького разнорабочим, а уже через год оказался администратором съемочной группы фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки» режиссера Александра Роу.

Окончил экономический факультет Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК). Работал директором на киностудии «Мосфильм» и студии «Юность». При его участии создавались, в том числе, знаменитые ленты «Фронт за линией фронта», «От зари до зари», «Экипаж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Рецепт ее молодости».

Борис Криштул с 1998 года был председателем ревизионной комиссии Союза кинематографистов, а также входил в правление Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса. В 1979 году был приглашен в преподавательский состав ВГИКа, обучал студентов продюсированию, в 1990-х педагогическая деятельность стала основной. Звание заслуженного работника культуры получил в 2002 году, в 2003-м в связи с 60-летием со дня создания экономического факультета был удостоен Благодарности министра культуры РФ за многолетний плодотворный труд.

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