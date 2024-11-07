Задержан экс-руководитель главного управления уголовного розыска по Петербургу

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 44 0

Задержан экс-руководитель главного управления угрозыска по Петербургу Колесников

Задержан экс-руководитель главного управления уголовного розыска по Петербургу

Фото: © РИА Новости/ФСБ РФ

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В данный момент Олег Колесников находится в изоляторе временного содержания.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали бывшего руководителя главного управления уголовного розыска по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Олега Колесникова. По данным источника 5-tv.ru, сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Его подозревают в превышении должностных полномочий согласно части 3 статьи 286 Уголовного кодекса (УК) РФ.

Накануне сообщалось о задержании бывшего мэра Сургута Андрея Филатова по делу о коммерческом подкупе. Как рассказал информатор 5-tv.ru, следствие полагает, что преступление могло быть совершено еще до его вступления в должность главы города — когда он занимался бизнесом в Лангепасе. Филатов был мэром Сургута с 2021 по 2024 годы, затем добровольно ушел в отставку, на высоком посту его сменил Максим Слепов.

Ранее 5-tv.ru также писал о задержании последнего, шестого заключенного, сбежавшего из исправительной колонии (ИК) № 2 в Липецкой области. Всего сбежали шесть человек, об этом стало известно 26 октября. На их поиски были брошены все правоохранительные силы региона. Все отбывали наказание по статьям об изнасилованиях, производстве и распространении наркотиков, один из беглецов на свободе даже не имел определенного места жительства.

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