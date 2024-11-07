Ядерное сдерживание: комплекс «Ярс» заступил на дежурство в Калужской области

В Козельском ракетном соединении Калужской области на боевое дежурство заступил современный стратегический комплекс «Ярс».

Это одна из важных составляющих ядерной триады России. Межконтинентальные ракеты способны обойти любую систему ПРО потенциального противника. А дальность полета — до 12 тысяч километров.

Полное перевооружение этого полка под Калугой завершится в следующем году. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Огромную 22-метровую махину доставляют на позицию. В специальном транспортировочном контейнере важный элемент ядерной триады России — межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс».

Калужская область. Козельское ракетное соединение. В преддверие 65-летия РВСН на боевое дежурство здесь поставят очередной «Ярс» шахтного базирования.

На этом месте была баллистическая ракета «Стилет». Теперь шахтную пусковую установку модернизировали и она готова к приему «Ярса».

Это один из последних этапов перевооружения полка, которое идет в полном режиме и завершится уже в следующем году.

Эффектное зрелище: транспортно-загрузочная платформа поднимается. Затем военнослужащие будут выверять все до миллиметра, чтобы не допустить даже малейшего отклонения при спуске ракеты.

Ракетчики говорят, это для них обычная работа, но гордость все равно берет.

«Ярс» пошел, ракета медленно спускается вниз с помощью гидравлической установки с соблюдением всех норм безопасности. Весь процесс занимает несколько часов.

Главное здесь — точность и осторожность. Все требует особого внимания, вплоть до момента, когда захлопнется защитное устройство.

«Проведены работы по загрузке очередной межконтинентальной баллистической ракеты в шахтную пусковую установку. Данный вид работ является особо ответственным, что требует от личного состава высокого профессионализма и умения», — сказал командир воинской части.

И если шахтные комплексы еще продолжают переоснащать, то мобильную группировку уже полностью перевооружили на «Ярсы».

Тактико-технические характеристики ракетного комплекса ядерной ракеты сдерживания до сих пор до конца не раскрыты. Стартовая часть весит почти 50 тонн. Известно, что дальность полета равна диаметру земли — до 12 тысяч километров. Разделяющаяся головная часть сможет поразить сразу несколько целей. А еще короткий активный участок полета, что делает ее неуязвимой перед ПРО противника, помогает эффективно его преодолеть, особенно на фоне развертывания глобальной системы противоракетной обороны США.

За последние пять лет наши военные провели больше 20 учебно-боевых и испытательных пусков межконтинентальных баллистических ракет. Стоит отметить и то, что совсем недавно ядерную доктрину России изменили. Агрессию против нашей страны со стороны любого даже неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного, предлагается рассматривать как их совместное нападение.

Также расширен список стран, в отношении которых осуществляется ядерное сдерживание. Максимально детально прописаны ситуации, на которые последует незамедлительный ядерный ответ. Чтобы быть в полной готовности, в России сейчас разрабатывают новые ракетные комплексы и модернизируют те, которые уже стоят на боевом дежурстве.