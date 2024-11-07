Молодая жена Курбана Омарова заявила, что рядом с ней он преобразился

Что это — наивные мечты вчерашней невесты или укол в сторону бывшей жены бизнесмена Ксении Бородиной?

Это раньше он был плохой, а сейчас — просто душка! Это с другими он поступал нечестно — меня он носит на руках! Вот вам варианты типичных песен молодых и влюбленных, считающих, что все беды мира обойдут их стороной. Такую песню поет сейчас Валерия, молодая жена бизнесмена Курбана Омарова, экс-супруга телеведущей Ксении Бородиной, отца троих детей от разных женщин. Третьего, правда, еще пока носит под сердцем сама Валерия.

Свадьба состоялась весной, вскоре стало известно, что избранница предпринимателя беременна. Она в восторге от отношений с Омаровым, более того, уверена, что именно с ней суровый мужчина со склонностью посматривать налево наконец расцвел, обрел повадки джентльмена и засиял беспросветным счастьем. Курбан возит ее на курорты, дарит шикарные вещи, а еще отдал жене свой раскрученный аккаунт в соцсетях, и теперь она блогер. Вот и тема для обсуждения с подписчиками нашлась.

«Мне часто пишут, что мой муж сильно изменился в браке: стал более внимательным, любящим. Это вызывает желание раскрыть эту тему: расцветают ли люди в отношениях? Способна ли любовь менять?» — делится Валерия.

Судя по дальнейшему тексту, литературный дар будущей мамы еще требует хорошей огранки. После заявления о переменах в муже она подбросила и пару штампов, причем противоположных. Например, что любовь — это «не стремление изменить партнера, а желание созидать вместе с ним». Впрочем, возможно, Валерия имела в виду, что Омаров сам изменился в лучшую сторону, так как встретил ту самую женщину, свое вдохновение. Ее то бишь.

«Любовь стала для меня благодарностью за каждую улыбку, ощущением его побед как своих, способностью молчать вместе, быть другом, поддержкой и светом… Может быть, в этом и таится истинный смысл отношений: они не только поддерживают, но и позволяют раскрыться, освободив того, кто был скрыт за внешними барьерами», — заключила блондинка.

Роман Валерии и Курбана начался еще когда он был женат на звезде «Дома-2» Ксении Бородиной. В прошлом браке и раньше были измены, однако только спустя годы телеведущая, по собственным словам и намекам, перестала их прощать. Новая пассия тоже поначалу была огорчена — кавалер не предупредил о жене. Но и у нее удалось вымолить прощение и возобновить отношения после развода. И правда, Омаров меняется на глазах…

Ранее, писал 5-tv.ru, Ксения Бородина пожаловалась на экс-супруга, который за год навестил дочь всего несколько раз.

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