«Будем скучать»: умерла мать экс-участника телепроекта «Дом-2» Сергея Пынзаря

Невестка ушедшей из жизни мечтает о том, что души ее матери и свекрови еще переродятся.

У экс-участника телепроекта «Дом-2» Сергея Пынзаря умерла мать. Елена Петровна не пережила второй инфаркт. Печальные новости семья Сергея сообщила в социальных сетях.

Его супруга Дарья поделилась тем, что у них было много планов на будущее, которым не суждено сбыться. Девушка также призналась, что их семья будет скучать по родительнице.

Пынзарь старшей не стало 3 ноября. Церемония прощания уже прошла.

«Сегодня видели дельфинов с берега, ранее я их наблюдала исключительно с лодок, и я восприняла это как знак, что нужно держать себя в руках и всегда верить в чудо», — рассказывает невестка умершей.

Кроме того, Дарья верит в вечную душу и перерождение, поэтому мечтает о том, чтобы и ее родная мать, и свекровь вновь появились на свет, уже будучи ее собственными внуками. Известно, что сама Дарья Пынзарь также потеряла родительницу несколько лет назад.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умерла первая в истории «Мисс мира» Кики Хоканссон.

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